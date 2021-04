Eurogol di Bonaventura, Fiorentina avanti contro il Sassuolo: è 0-1 al 45'

A Reggio Emilia termina il primo tempo di Sassuolo-Fiorentina con gli ospiti in vantaggio per 1-0. La squadra di Iachini si porta in vantaggio al mezz'ora con un grandissimo gol segnato da Bonaventura. L'ex Milan recupera palla su passaggio corto di Rogerio e triangola con Ribery, gran botta col mancino, che bacia la traversa e si insacca.Viola vicinissimi al raddoppio al 44' con Castrovilli, che dopo aver dribblati due avversari centra in pieno il palo.