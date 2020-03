Europeo rinviato al 2021, Agnelli: "Ora l'obiettivo è completare la stagione"

Attraverso i canali dell'ECA, il presidente dell'associazione che raccoglie i club europei, nonché presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha commentato la decisione di rinviare l'Europeo al 2021: "L'Europa sta affrontando la sfida più grande di questa generazione, che impatta a tutti i livelli sulla società, incluso il calcio. La sfida al nostro gioco è massiccia e come leader abbiamo la responsabilità di fare tutto quello che possiamo per proteggerlo ne lungo periodo, mitigando l'effetto del virus. La decisione di oggi testimonia l'unità e la collaborazione di tutti i partecipanti al gioco del calcio, nell'impegnarsi in un processo decisionale che ha gli interessi del calcio al primo posto. L'obiettivo ora sarà trovare soluzioni per concludere la stagione 2019-2020 nella maniera più pratica possibile, e di assicurare che il calcio, come la società, ritorni il più presto possible alla sua naturale forma e al suo ritmo".