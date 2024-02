Fa discutere la domanda Sky ad Allegri: "Le chiediamo scusa per aver parlato di scudetto..."

La Juventus cade in casa contro l'Udinese (prima sconfitta stagionale all'Allianz Stadium) e dice quasi addio allo Scudetto.

Un punto nelle ultime tre partite. La Juventus cade in casa contro l'Udinese (prima sconfitta stagionale all'Allianz Stadium) e dice quasi addio allo Scudetto. L’Inter scappa via, a +7 e con una partita da recuperare. Nel post partita di Juventus-Udinese, il giornalista Sky Fabio Tavelli si è rivolto così a Massimiliano Allegri: “Forse dovremmo anche chiederle scusa per aver cercato in tante settimane di estorcerle la parola scudetto, lotta con l’Inter. Con tutta probabilità lei conosceva tutta questa storia…”.