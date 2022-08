Fabian al PSG favorisce la Juventus: ora può ottenere uno sconto per un centrocampista

In casa Juve l'obiettivo principale per il centrocampo è e resta Leandro Paredes, per il quale il PSG continua a chiedere 20 milioni di euro

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone In casa Juve l'obiettivo principale per il centrocampo è e resta Leandro Paredes, per il quale il PSG continua a chiedere 20 milioni di euro: al contrario, Cherubini punta ad un prestito dell’argentino, che vede i suoi spazi parigini ridursi settimana dopo settimana. La scorsa è arrivato Renato Sanches dal Lille, in questa potrebbe essere il turno di Fabian Ruiz dal Napoli: un’operazione, questa, tra i 25 e i 30 milioni di euro. Così crescono le possibilità che la Juve possa avere davvero un prezzo scontato per l’argentino, scrive la Gazzetta dello Sport.