Fagioli: "Maglia Juve è motivo di orgoglio anche quando sei odiato"

In piena fase di recupero dal brutto infortunio alla spalla, Nicolò Fagioli si è concesso alle telecamere di DAZN

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In piena fase di recupero dal brutto infortunio alla spalla, Nicolò Fagioli si è concesso alle telecamere di DAZN per un'intervista esclusiva che è stata poi riportata da TuttoJuve. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Indossare la maglia della Juventus è un onore, anche quando vai fuori e sei odiato: è motivo d’orgoglio in più.

Il ritiro? È la parte più faticosa della stagione perché devi ricominciare. Fisicamente non stai come durante la stagione, devi fare più fatica rispetto alle altre settimane durante la stagione. Serve moltissimo per preparare al meglio le prime partite di campionato per poi arrivare agli obiettivi finali".

Il mio miglioramento rispetto alla passata stagione? L’attenzione a livello difensivo. Penso che in questo il mister mi abbia fatto crescere molto. In campo ti dà molta tranquillità, non è uno che ti aggredisce quando sbagli tecnicamente, ma è uno che si arrabbia di più quando sbagli l’atteggiamento. Devi stare sempre sul pezzo per tutta la partita, ma se sbagli tecnicamente è il primo a incoraggiarti”.