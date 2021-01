Ferrari distrutta, Marchetti sbotta: "Non voglio leggere più cattiverie!"

Ha fatto il giro d'Italia, e molto rapidamente, la disavventura del portiere del Genoa Federico Marchetti, che ieri ha affidato la sua Ferrari ad un autolavaggio ma l'ha ritrovata pesantemente danneggiata da una manovra avventata di uno degli addetti. Il portiere ha comunque preso la cosa con filosofia, postando su Instagram una foto in cui appare sorridente e a corredo questo commento: "Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita! #respect".