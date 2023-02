Ferrero: "Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato, gli stipendi saranno pagati"

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha parlato della situazione che sta vivendo il club in un'intervista a La Presse

Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha parlato della situazione che sta vivendo il club in un'intervista a La Presse: "Se la Sampdoria rischia una penalizzazione? Le istituzioni del calcio non dicono niente perché hanno tutto l’interesse che la Sampdoria si salvi, è un patrimonio dell’Unesco, è una società storica e importante nata da una fusione il 12 agosto del 1946.