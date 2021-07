Ferrero sta con ADL: "Le nostre forze non bastano più. Il Governo deve riaprire gli stadi"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero affronta il tema della riapertura degli stadi: "Adesso tocca al Governo riaprire il più possibile gli stadi ai tifosi e comprendere, come promesso, che la situazione dell'economia del pallone è critica, qualcosa per il bene di un sistema industriale vitale per la nazione bisogna pur farlo. Sino a oggi siamo andati avanti con le nostre gambe: non possono bastare. E adesso tocca alla Lega, ai club, ad allenatori e calciatori".