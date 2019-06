Ferrero ufficializza Giampaolo al Milan: "Sarà un grande acquisto"

Via libera per il trasferimento di Marco Giampaolo al Milan. Nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina ai taccuini di TMW, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero s'è così espresso sul trasferimento nel club rossonero dell'attuale tecnico blucerchiato: Leggo dai giornali che andrà al Milan e dico che il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi”.