Festa Genoa per i 130 anni, il Genoa annuncia: "Col Napoli in campo con la maglia celebrativa"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Maglia inedita per il Genoa contro il Napoli. Come si legge sul sito ufficiale, il Grifone scenderà in campo con le divise griffate Kappa, ideate per la storica ricorrenza festeggiata pochi giorni fa per le strade del centro e con l’evento organizzato al Porto Antico. Maglie che sono piaciute a giudicare dal numero di prenotazioni. Il primo pre-order, riservato agli iscritti sul sito ufficiale, è andato sold-out in poche ore. Da oggi le prenotazioni sono aperte a tutti sull’e-commerce del club. Le maglie arriveranno nel mese di dicembre.