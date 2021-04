Festa Juve, clamoroso CdS: "Altri bianconeri sono sfuggiti ai controlli"

McKennie, Dybala e Arthur salteranno con ogni probabilità il derby dopo essere stati sorpresi mercoledì sera dai Carabinieri ad una festa con una ventina di invitati nell'abitazione del centrocampista texano. La reazione della Juve - assicura il Corriere dello Sport - è stata forte, e il club non si è voluto fermare alla semplice multa. Altri bianconeri, aggiunge il quotidiano, avrebbero lasciato la villa poco prima e sarebbero sfuggiti al controllo. Non è stato immediato l'ingresso in casa McKennie delle forze dell'ordine, che hanno dovuto attendere diversi minuti dopo aver suonato al cancello della villa.