Figuraccia Juve, Gazzetta attacca: "Crisi d'identità! Con Sarri e Pirlo ha perso il suo DNA"

Giovan Battista Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, sulle colonne della rosea dice la sua sulla crisi di identità dei bianconeri, freschi di sconfitta per 4-0 contro l'Atletico Madrid di Simeone: "Ai bianconeri manca il piacere di stare in campo: la crisi di rigetto di una nuova mentalità con Sarri e Pirlo ha portato il corto circuito. La Signora non è riuscita a cambiare, ma ora non ritrova più il suo DNA".