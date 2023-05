Figuraccia Milan con la Cremonese! Messias evita il ko storico al 93'

Partita clamorosa a San Siro, con il Milan che preme, ma subisce l'1-0 della Cremonese al 77'.

Partita clamorosa a San Siro, con il Milan che preme, ma subisce l'1-0 della Cremonese al 77' e dopo riesce solo a pareggiare grazie ad una punizione deviata di Messias al 93' nella 33ª giornata di Serie A. Il Milan inizia subito dominando la partita, ma fatica a trovare spazi per poter concludere in porta. All'11' la prima vera emozione della gara, con il lancio perfetto di Kalulu per Saelemaekers, che da destra stoppa e non sbaglia a tu per tu con Carnesecchi, ma il VAR annulla a causa di un fuorigioco del belga. Al 17' è invece l'estremo difensore ospite a dire di no ad Origi, ottimamente innescato sul settore sinistro dell'area. Occasione colossale per il Diavolo al 21' con De Ketelaere, che però non riesce a saltare Carnesecchi dopo un retropassaggio errato di Meité, che gli aveva regalato un pallone perfetto per il primo gol in rossonero. Fino al 42' non succede praticamente più niente, poi Bennacer trova una verticalizzazione che metterebbe in porta Ballo-Touré, ma il portiere grigiorosso è attento e in uscita anticipa tutti, allontanando con i piedi il pericolo. Momento favorevole al Milan, che al 43' prova ancora a segnare con Origi, che però mette alto di testa un potente cross di Saelemaekers.

Il copione della ripresa non cambia, è sempre il Milan a fare la partita e la Cremonese difende unicamente. Al 52' calcia in porta Saelemaekers, ma il tiro è alto e non preoccupa Carnesecchi, esattamente come quello di Afena-Gyan un minuto più tardi. Al 60' gigantesca opportunità per Brahim Diaz in contropiede: lo spagnolo avvia l'azione, manda a crossare Saelemaekers e poi di poco fuori dall'area piccola di testa mette incredibilmente alto. Solamente 3 minuti più tardi occasione praticamente fotocopia per Valeri, che non scarta un cioccolatino di Sernicola e di testa grazia Maignan. Continua a provarci Saelemaekers, che al 74' si accentra e calcia forte con il sinistro: la conclusione è però centrale e non impensierisce Carnesecchi. Al 77' la Cremonese va clamorosamente in vantaggio a San Siro per 1-0: lancio lungo per Okereke, che sterza e salta Kalulu e Thiaw, mettendo poi facilmente con il sinistro alle spalle di Maignan. Il Milan reagisce subito e all'81' va ad un passo dal pari: sugli sviluppi di calcio d'angolo Leao ha il tempo di stoppare e calciare di destro da buonissima posizione, ma strozza troppo il tiro e Carnesecchi osserva solo la sfera finire fuori. Al 93' i rossoneri giungono finalmente allo sperato 1-1 grazie ad un calcio di punizione tirato dal settore destro di Messias che ha trovato la deviazione di Vasquez, che ha messo fuori causa Carnesecchi. L'ultima chance per Krunic è al 99' con Carnesecchi che però dice di no alla conclusione del bosniaco da fuori area, superandosi e mettendo in corner.