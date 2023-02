Figuraccia Roma! Prima vittoria per la Cremonese, ancora un rosso per Mou

Prima vittoria in campionato per la Cremonese, che torna a vincere in Serie A dopo 27 anni.

La Roma perde con la Cremonese nel match valido per la 24ª giornata di Serie A. Prima vittoria in campionato per la Cremonese, che torna a vincere in Serie A dopo 27 anni. Non sono molte le emozioni allo "Zini" di Cremona nel corso della prima frazione. A sorpresa al 17' arriva il momento dell Cremonese, con Tsadjout che dimostra di avere ancora il piede caldo: Valeri strappa letteralmente la palla dai piedi avversari, poi un doppio scambio lo vede fornire un bell'assist di petto per il compagno camerunese con passaporto italiano. Il suo tiro al volo è perfetto e non lascia scampo a Rui Patricio.