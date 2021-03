Finale da infarto, lo Spezia vince 2-1: il Var annulla il gol del pari al Cagliari al 93'

Lo Spezia batte 2-1 il Cagliari con un finale da thrilling, nell'anticipo delle 18 della 28ª giornata di campionato. Dopo una prima frazione dove regna l'equilibrio, nella ripresa i padroni di casa sbloccano il match dopo 5 minuti: cross di Gyasi in area per Piccoli, colpo di testa e Cragno battuto. A dieci minuti dalla fine lo Spezia raddoppia: Nandez perde un pallone sanguinoso su Leo Sena, che la dà per Bastoni che un traversone trova Maggiore, gran tiro al volo e 2-0. A 6' dalla fine il Caglari riapre il match: dormita generale della difesa dello Spezia sugli sviluppi di corner: sponda per Pereiro che col piattone spinge in rete. Al 93' il Cagliari trova il 2-2 con Joao Pedro, ma il Var annulla la rete per fuorigioco, probabilmente di Simeone che aveva fornito l'assist vincente. Finisce qui, lo Spezia trova 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza.