Finisce a reti bianche tra Torino e Salernitana: la squadra di Juric aggancia il Napoli

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si chiude 0-0 il lunch match tra Torino e Salernitana. Non un grande spettacolo con un primo tempo da zero tiri nello specchio della porta e una ripresa leggermente più viva, ma mai emozionante con Ricci e Pellegri a rendersi pericolosi per la squadra di Juric senza però trovare il bersaglio.

Occasione persa per il Torino che poteva agganciare la Fiorentina e (momentaneamente) la Lazio. La Salernitana trova il primo punto dopo quattro ko consecutivi: un brodino che muove poco la classifica, ma date le circostanze e con gli stravolgimenti di mercato degli ultimi giorni può andare bene così.