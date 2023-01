Finisce pari all'Arechi, la Salernitana riprende il Toro dopo i miracoli di Ochoa

All'Arechi finisce 1-1 tra Salernitana e Torino il lunch match della 17ª giornata di Serie A.

All'Arechi finisce 1-1 tra Salernitana e Torino il lunch match della 17ª giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio 1-0 al 36' grazie alla rete messa a segno di testa da Antonio Sanabria su cross di Lazaro. Nel primo tempo tantissime occasioni da gol per gli ospiti, con la Salernitana tenuta in partita solo e soltanto grazie alla grandissima prova di Guillermo Ochoa, che ha salvato il risultato in almeno quattro o cinque occasioni. Da segnalare anche il palo colpito da Schuurs nel finale di tempo, con i padroni di casa che non sono mai stati pericolosi dalle parti di Milinkovic-Savic se non con un tiro al volo di Candreva che non ha però impensierito più di tanto il portiere del Toro.