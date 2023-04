Finisce pari la scontro salvezza a Cremona. Il Sassuolo batte l'Empoli in rimonta

Sono terminati gli altri match delle 15, validi per la 32ª giornata di Serie A.





Cremonese-Verona: È terminato 1-1 lo scontro salvezza fra Cremonese ed Hellas Verona, con i grigiorossi che hanno gettato al vento una grande occasione. Avanti con Okereke dopo 9 minuti, la Cremonese nella ripresa è rimasta in 10 per il rosso diretto a Quagliata, entrato da pochi minuti. Forte della superiorità numerica, la squadra di Zaffaroni ha trovato il pari con Verdi. L'Hellas aggancia lo Spezia a 27 punti, la Cremonese resta ferma a 20.

Sassuolo-Empoli - Il Sassuolo rimonta l'Empoli in 10 contro 11 dopo l'espulsione di Pinamonti e batte 2-1 la squadra di Zanetti. I toscani erano passati in vantaggio all'11' grazie ad un super gol di Cambiaghi, bravissimo a saltare Erlic dopo una grande azione personale e a depositare la sfera in rete. I neroverdi hanno poi pareggiato all'83' con il solito Berardi, che al volo dal vertice dell'area destra ha ricevuto da Matheus Henrique e battuto un Vicario leggermente incerto. Al 97' è sempre Berardi a far esultare il Mapei grazie al calcio di rigore che lui stesso si era procurato, beneficiando del fallo di Cacace.