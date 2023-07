Fiorentina, a un passo Arthur: pur di liberarsene la Juve pagherà metà dell'ingaggio

La Fiorentina è vicina alla chiusura per l'arrivo in viola di Arthur, uno dei primi esuberi che lascerà la Juventus in questa sessione di mercato.

La Fiorentina è vicina alla chiusura per l'arrivo in viola di Arthur, uno dei primi esuberi che lascerà la Juventus in questa sessione di mercato: l'ex Barcellona dovrebbe trasferirsi in viola in prestito oneroso a 2-3 milioni, con diritto di riscatto in favore della società di Commisso fissato a circa 20 milioni di euro. Trattativa lampo quella condotta da Pradè e Burdisso, che nel weekend hanno accelerato per regalare alla Fiorentina il terzo volto nuovo di questa estate.

L'ingaggio.

La Juve sa bene che dovrà comunque contribuire in maniera importante al pagamento dello stipendio del centrocampista brasiliano, con i bianconeri che dovranno accollarsi il 50% dell'ingaggio per favorire l'uscita del calciatore e liberarsi comunque del primo esubero.