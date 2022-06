Fiorentina ad un passo dal colpo Jovic: il Real Madrid pagherà (gran) parte dello stipendio

Nonostante ci fosse grande interesse intorno a Luka Jovic da parte di club di tutta Europa, alla fine l'attaccante serbo ha scelto la Fiorentina

© foto di Federico Titone

Nonostante ci fosse grande interesse intorno a Luka Jovic da parte di club di tutta Europa, alla fine l'attaccante serbo ha scelto la Fiorentina che è molto vicina all'annuncio del giocatore. Uno dei responsabili di questa scelta, ovviamente in senso positivo, è Nikola Milenkovic, compagno di Nazionale che ha convinto il giocatore che Italiano e la piazza di Firenze, sarebbero stati perfetti per rilanciare una carriera che negli ultimi tre anni ha incontrato qualche difficoltà. Non è detto che poi i due giocheranno insieme, visto che Milenkovic è in odore di cessione per andare a giocare la Champions altrove, ma l'amicizia che li lega ha comunque permesso ai viola di balzare in pole tra le preferenze del calciatore del Real Madrid. I Blancos sarebbero disposti a pagare il 50-60% dell'ingaggio. A riportarlo è La Nazione.