Fiorentina, allarme Piatek: si è infortunato e rischia di saltare anche il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita terminata con un gol ma anche con una vistosa ferita al piede, quella di Krzysztof Piątek con la sua Polonia. Protagonista con la rete su rigore che ha pareggiato sull'1-1 la sfida amichevole contro la Scozia, l'attaccante della Fiorentina però adesso è in allarme: come riporta il giornalista Krzysztof Stanowski, Piatek si è dovuto far mettere sette punti di sutura all'altezza del Tallone d'Achille rischiando così tre settimane di stop. Di sicuro c'è che non giocherà la partita decisiva per il Mondiale contro la Svezia, scrive przegladsportowy.pl. Durante le interviste post-partita, all'attaccante colava sangue dalla caviglia, segno della grossa ferita subita.