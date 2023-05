Fiorentina, allarme rientrato per Cabral: solo una botta ma per Napoli si scalda Jovic

Non dovrebbe essere niente di preoccupante, Jovic comunque si scalda in vista di Napoli.

L’edizione odierna de La Nazione fa sapere che l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha dovuto lasciare l'allenamento di ieri prima del termine a causa di una botta presa in allenamento. Non dovrebbe essere niente di preoccupante, Jovic comunque si scalda in vista di Napoli.