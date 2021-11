Fiorentina, altra tegola in difesa in vista del Milan: Nastasic costretto a lasciare la nazionale

Altra tegola per la difesa della Fiorentina. Come raccolto da FirenzeViola.it, Matija Nastasic deve già tornare a Firenze dal ritiro della Nazionale: per il difensore serbo un problema al polpaccio sofferto in allenamento, che lo staff medico viola dovrà valutare ma che rischia di vederlo ko anche per il match contro il Milan. Considerando le squalifiche di Martinez Quarta e Milenkovic, una bella gatta da pelare per Italiano.