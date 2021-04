Fiorentina ancora rimontata, 2 rigori in 3 minuti per il Sassuolo: finisce 3-1

A Reggio Emilia il Sassuolo batte in rimonta la Fiorentina 3-1. La squadra di Iachini si porta in vantaggio al mezz'ora del primo tempo con un grandissimo gol segnato da Bonaventura. L'ex Milan recupera palla su passaggio corto di Rogerio e triangola con Ribery, gran botta col mancino, che bacia la traversa e si insacca.Viola vicinissimi al raddoppio al 44' con Castrovilli, che dopo aver dribblati due avversari centra in pieno il palo. Incredibile quello che accade nella ripresa, il Sassuolo ribalta la partita in tre minuti. Al 57' Dragowski atterra Berardi in area, lo stesso attaccante realizza calciando all'incrocio dei pali. Secondo calcio di rigore per i neroverdi, questa volta per un fallo di Pezzella su Raspadori, dal dischetto ancora Berardi stavolta spiazza il portiere viola facendo palo-gol. Al 75' la squadra di De Zerbi chiude il match col 3-1 realizzato da Maxime Lopez: splendido destro del francese con una conclusione ad incrociare.