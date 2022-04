Fiorentina ancora scossa, annullato allenamento di oggi: si torna in campo domani

Inizialmente previsto per questa mattina alle 11 è stato definitivamente annullato l'allenamento della Fiorentina

Inizialmente previsto per questa mattina alle 11 è stato definitivamente annullato l'allenamento della Fiorentina con il tecnico Vincenzo Italiano che si è presentato stamani al Centro Sportivo "Davide Astori" salvo poi lasciarlo in taxi subito dopo il direttore generale Joe Barone in compagnia del suo collaboratore di mercato Melissano. A questo punto rimarranno solo due giorni di allenamento per preparare la delicata trasferta di Milano contro il Milan prevista per domenica.