Fiorentina, Antognoni anticipa Chiesa alla Juve: "Vuole fare il grande salto..."

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - ''Ultima in viola per Chiesa? Mi aspettavo questa domanda, ma Federico in questo momento è ancora un giocatore della Fiorentina, speriamo che possa rimanere''. Così Giancarlo Antognoni ai microfoni Sky prima della partita al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria. ''Vediamo cosa accadrà in questi tre giorni - ha aggiunto il dirigente viola - Chiesa è un professionista serio che noi abbiamo praticamente adottato, è un giocatore importante per noi. In queste prime gare ha dimostrato grande professionalità e attaccamento alla squadra. Come reagirebbero i tifosi se Chiesa andasse alla Juve? E' sempre un trasferimento particolare, anche se in questi anni giocatori bianconeri sono venuti a Firenze...Rispetto ai miei tempi il calcio è cambiato, capisco che i giocatori vogliano fare il grande salto. E nel caso di Federico ha dimostrato che questo salto lo può fare, davanti a certe offerte non è facile restare indifferenti''. (ANSA).