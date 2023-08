Fiorentina, Arthur punta in alto: "L'obiettivo è andare in Champions"

Intervistato da La Nazione, il centrocampista Arthur ha parlato così degli obiettivi per questa stagione con la Fiorentina

Intervistato da La Nazione, il centrocampista Arthur ha parlato così degli obiettivi per questa stagione con la Fiorentina: "Le mie ambizioni combaciano completamente con quelle dei gigliati. Ho la possibilità di vincere con la Viola e voglio farlo. Voglio andare in Champions", le dichiarazioni del brasiliano arrivato in prestito dalla Juventus.

Arthur ha raccontato anche la telefonata del presidente Commisso dopo aver detto sì alla proposta gigliata: "Il Presidente, dopo avermi fatto i complimenti, mi ha detto che era felice per la mia scelta".