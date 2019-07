Fiorentina, Barone allontana Chiesa dalla Juve: "Ha un contratto ed è felice di stare con noi"

Joe Barone, braccio destro del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dalla stesura dei calendari: "E' una giornata importante per noi, per me in particolare perché sono qui a rappresentare la Fiorentina e tutta la città. E' la mia prima volta, sarà una serata importante".

Come va il matrimonio con Montella?

"La squadra sta lavorando abbastanza bene e Vincenzo sta facendo un ottimo lavoro. Negli USA abbiamo giocato un trofeo abbastanza importante e ho visto la squadra esprimersi bene".

Trattate Boateng e Lirola, ma più in generale cosa può dirci degli acquisti?

"Per il calciomercato bisogna parlare con Pradè. Stiamo lavorando su nomi importanti, si lavora e da qui a fine mercato la Fiorentina farà delle scelte importanti".

Quale futuro per Chiesa?

"Fa parte della Fiorentina, ha un contratto ed è felice di stare con noi. Si sta preparando per la nuova stagione, è tutto ok".