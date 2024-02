Fiorentina, Barone conferma Italiano: "Lo vediamo qui a lungo, ha grandi capacità"

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, nel pre-partita della sfida di campionato contro il Bologna ha parlato a Dazn del futuro del suo allenatore.

"Perché no? A chi scrive che non c'è più rapporto voglio comunicare che tutti noi abbiamo un grandissimo rapporto con lui. Lo vediamo qui a lungo perché ha grandi capacità. Non ci piace quando viene attaccato e per questo io e Rocco Commisso siamo al 100% con Vincenzo".