Fiorentina, Barone punta su Callejon: "Con Prandelli farà qualcosa di speciale"

Joe Barone, direttore generele della Fiorentina, intervistato da La Gazzetta dello Sport, perla così di Cesare Prandelli e delle sue idee per la squadra viola: "Idee che sono convinto valorizzeranno i nostri tre attaccanti Vlahovic, Kouame e Cutrone, tre ottimi giocatori. Il calcio di Cesare farà rendere ancora di più Ribery che a volte brucia energie inutilmente, esalterà il rendimento di un Castrovilli che è partito alla grande e di Amrabat che era e resta un grande acquisto".

Ne trarranno benefici anche gli ultimi arrivati?

"Certo. Callejon con Cesare farà qualcosa di speciale. Peccato che lo spagnolo sia stato colpito dal Covid. Lo stavamo piano piano recuperando ai livelli migliori. Speriamo non torni troppo indietro. E anche Quarta farà bene, peccato per l’espulsione all’Olimpico. Prandelli la pensa come noi su un altro aspetto".