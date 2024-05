Fiorentina, Belotti recupera per il Napoli: può partire dal 1'

Perché Fiorentina-Napoli è diventata uno spareggio per l'ultimo posto utile per l'Europa che verrà.

Vincenzo Italiano è stato abbastanza chiaro nel post-partita di lunedì contro il Monza: "Le condizioni di Belotti non mi preoccupano, è recuperabile per venerdì".

Col Napoli la Fiorentina ripartirà quindi da lui, da Andrea Belotti, in un match che arriva a dieci giorni dalla finale di Conference di Atene ma che vale comunque come una finale. Perché Fiorentina-Napoli è diventata uno spareggio per l'ultimo posto utile per l'Europa che verrà. E Italiano, pur avendo ammesso di puntare a una rotazione piuttosto ampia nell'ultima gara casalinga della stagione, non potrà fare a meno del Gallo. A riportarlo è Firenzeviola.