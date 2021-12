Fiorentina-Benevento, le formazioni ufficiali: chi vince trova il Napoli agli ottavi

Chance per Kokorin in casa Fiorentina nella sfida di questa sera contro il Benevento in Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Franchi

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Chance per Kokorin in casa Fiorentina nella sfida di questa sera contro il Benevento in Coppa Italia. Queste le formazioni ufficiali della sfida del Franchi: Fiorentina (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Benevento (4-3-3): Manfredini; Acampora, Calò, Elia, Tello; Vogliacco, Glik, Moncini; Sau, Masciangelo, Brignola. Allenatore: Fabio Caserta.