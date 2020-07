Fiorentina-Bologna, le formazioni ufficiali: fuori Ribery e Palacio, ecco Castrovilli

Senza nulla in palio, se non la possibilità di scambiarsi le posizioni in classifica, alle 21.45 Fiorentina e Bologna scendono in campo sul prato del Franchi. Sono state rese note le scelte dei due allenatori: nell'undici di Iachini la grande notizia è l'assenza di Ribery, che parte dalla panchina anche onde evitare rischi. Davanti ecco allora Chiesa con Cutrone, mentre si rivedono dal 1' Venuti e Dalbert in fascia, così come Castrovilli rientra in mediana. In casa felsinea, invece,

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo, Denswil; Dominguez, Medel, Soriano; Orsolini, Barrow, Sansone.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.