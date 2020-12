Fiorentina, Caceres rivela: "C'è tensione nello spogliatoio, ci mettiamo la faccia"

Martin Caceres, difensore della Fiorentina, parla così a Sky Sport prima della partita contro il Genoa: "Da quando abbiamo cambiato allenatore ancora non abbiamo vinto in campionato, e vedendo la classifica ogni partita diventa importante. Nelle critiche ci mettiamo la faccia come abbiamo sempre fatto: ci serve una partita buona, e tre punti".

C'è tensione negli spogliatoi? "Un po' sì, come succede ovunque. Ci sono tanti giovani, di esperti siamo pochi. Siamo però orgogliosi, e metteremo il meglio in campo".