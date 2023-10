Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali: Beltran al posto di Nzola, Petagna con Shomurodov

Sono appena state ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Cagliari per la sfida valida per il settimo turno di Serie A

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sono appena state ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Cagliari per la sfida valida per il settimo turno di Serie A in programma al Franchi dalle ore 20.45. Questi i due undici scelti rispettivamente da mister Italiano e mister Ranieri:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran. A disp.: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Lopez, Nzola, Ikone, Ranieri, Infantino, Biraghi, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Sottil, Kouame. Allenatore: Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Wieteska, Dossena; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna. A disp. Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Luvumbo, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.