Fiorentina, che mazzata: Ribery fuori due mesi, salta il Napoli

Una vera mazzata in casa Fiorentina: Franck Ribery dovrà operarsi alla caviglia destra, e starà lontano dai campi da gioco per un periodo quantificabile in due mesi. Una mazzata mica da ridere per una Fiorentina già ampiamente in difficoltà, che sperava anzi di potersi aggrappare al ritorno del campione francese per avere un paio di (divini) piedi in più nel tentativo di risalire la corrente. Con questa brutta notizia, in casa viola ormai pensare al mercato di gennaio come una finestra di quelle da affrontare con la stessa intensità di quella estiva è d'obbligo.