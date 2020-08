Fiorentina, clamorosa idea Higuain: i viola chiedono alla Juve di aiutarli con l'ingaggio

L'ultima idea del presidente Rocco Commisso è Gonzalo Higuain. La dirigenza viola è da tempo alla ricerca di un attaccante e la separazione annunciata da Pirlo tra l'argentino e la Juventus non è passata inosservata dalle parti di Firenze. Così Pradè si è subito mosso con un sondaggio per capire la fattibilità dell'affare: l'ostacolo più grande è quello dell'ingaggio visto che il Pipita guadagna 7,5 milioni di euro a stagione. Cifre fuori dai parametri della Fiorentina. L'idea è quella di chiedere ai bianconeri di contribuire in parte all'ingaggio con il giocatore in scadenza il prossimo anno con la Juve. Lo riporta Sportmediaset.