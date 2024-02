Fiorentina, Commisso ai tifosi: "Ho investito più di tutti, attacco ai dirigenti fuori luogo"

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - ''Gli attacchi ricevuti dai nostri dirigenti che si occupano di mercato li giudico fuori luogo, pur avendo avuto la nostra rosa necessità di rinforzi ciò non significa che avremmo dovuto lanciarci in operazioni "spericolate" che, ricordo, non danno mai nessuna garanzia di successo''. Così Rocco Commisso intervenendo con una lunga lettera diffusa attraverso i canali ufficiali della Fiorentina.

''Io sono il primo ad essere dispiaciuto per gli ultimi risultati ma qui tutti siamo convinti di avere una buona squadra che fino a dicembre era in alta classifica - ha proseguito il presidente viola - Con il mercato di gennaio abbiamo comunque voluto migliorarla ulteriormente e riteniamo di avere fatto quanto possibile. Come sempre saranno i risultati a parlare a fine stagione. Le nostre ambizioni non sono cambiate, siamo in corsa su tutto e il nostro obiettivo è far meglio di un anno fa. Spesso vengono indicate come società modello Atalanta e Bologna, mi complimento con loro per il cammino che stanno facendo, ma voglio ricordare che l'Atalanta dopo l'arrivo della famiglia Percassi ha impiegato 7 anni per qualificarsi la prima volta in Europa e il Bologna, dopo 8 stagioni dall'arrivo di Saputo, sta lottando quest'anno per la prima volta per posizioni europee''.

Commisso ha quindi rimarcato come la Fiorentina sia una società senza debiti: ''Da anni chiediamo trasparenza e regole uguali per tutti, ma quasi nulla è cambiato e ci troviamo a dover competere con club indebitati fino al collo che agiscono come nulla fosse''. Infine il magnate italo americano ha ribadito fiducia in tutto il gruppo e unità (''Il mister, i calciatori, lo staff e tutto il management della società lavorano costantemente per migliorare e crescere ogni giorno, con serietà e impegno'') e lanciato un appello ai tifosi: ''Vi chiedo di non farci mancare il vostro prezioso supporto. Sono certo che questa Fiorentina saprà regalarvi le soddisfazioni che meritate". (ANSA).