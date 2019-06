Fiorentina, Commisso beffa la Juventus: "Chiesa non lo vendo, è il nostro orgoglio"

In un’intervista al Corriere dello Sport, Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, ha ribadito il concetto: Federico Chiesa non si tocca. Il messaggio forte e chiaro alle pretendenti per il giocatore viola arriva ancora una volta dal neopresidente del club toscano. “Ho visto giocare Federico sabato con l’Italia, ha fatto cose straordinarie. Il primo gol è stato fantastico, così come il secondo. Da quando sono arrivato ha fatto solo gol, è il nostro orgoglio. Cosa farò? Non lo vendo. Il giorno della mia presentazione ho detto che Chiesa rappresenta la Fiorentina in Nazionale. Un orgoglio unico”.