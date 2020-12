Fiorentina, Commisso ironizza: "Nedved mi disse di prendere un tè, lui s'è preso una camomilla"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è tornato a parlare a Radio Bruno, facendo un bilancio del 2020 che si sta per concludere, soffermandosi su vari argomenti che riguardano tutti gli aspetti del mondo gigliato: "Abbiamo visto la partita con la Juve io e mia moglie ma fino al nostro terzo gol ho avuto paura. Temevo che ci potesse essere qualche favore alla Juve, ho visto il "biondino" che mi disse che dovevo prendere un tè che poi alla fine si è preso una camomilla (ndr, Pavel Nedved). Ma ci tengo a ringraziare i tifosi che ci sono stati vicini, ci hanno aiutato molto e speriamo di andare avanti così".

Cosa pensa della partita dei viola contro Chiesa?

"Forse loro volevano difendere la società: quando qualcuno se ne va via come se n'è andato lui... non bisogna mai rompere i ponti. Non sai mai quando puoi aver bisogno. Devi sempre avere una buona reputazione, questo l'ho imparato quando ho iniziato a lavorare e ho fondato la Mediacom".