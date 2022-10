Fiorentina, Commisso: "Non possiamo competere con Inter e Juve per il Fair Play Finanziario"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2022

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nella giornata di ieri ha fatto visita alla scuola superiore "Gobetti-Volta" di Bagno a Ripoli dove, nel corso dell'incontro organizzato per parlare della sua storia da industriale, ha risposto anche ad alcuni quesiti sul club viola:

Quanto è importante il settore giovanile? "È Importantissimo, se i soldi non si possono spendere nei grandi giocatori bisogna puntare sul vivaio. Abbiamo l'obiettivo di portare avanti sempre almeno un nostro giocatore dal settore giovanile, o in prima squadra o in modo di farci una plusvalenza. Sono stato contentissimo di vedere Bianco in campo contro gli Hearts, è entrato e ha fatto il suo dovere, quando lo vedevo gli chiedevo sempre quando avrebbe esordito e lui mi rispondeva di parlarne col mister (ndr: ride). Il settore giovanile è importantissimo per il futuro della nostra squadra, sia quello maschile che quello femminile".

Quanto è contento del Viola Park? "Sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto, anche se non ci sarò ancora dopo avrò lasciato un segno indelebile . Sarà l'unico spazio in Italia dove tutti i giocatori staranno insieme nonostante età e sesso, giocheranno tutti insieme".

Sul Fair Play finanziario... "Per la Fiorentina è impossibile al momento competere con le altre squadre come Juventus ed Inter per via del Fair Play finanziario, non vorrei mai che tornassimo come ai tempi dei Cecchi Gori".