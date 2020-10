Fiorentina, Commisso: "Scudetto? Non lo vincete da 50 anni, datemi tempo! Vedete Lazio e Napoli..."

A margine della presentazione ufficiale del progetto per il nuovo centro sportivo della Fiorentina, Rocco Commisso, presidente del club viola ha parlato delle ambizioni della società per il prossimo futuro: "Per cinquant'anni siete stati senza scudetto - si legge su FirenzeViola.it -, a me non volete dare nemmeno tre o quattro anni. Abbiamo diciannove nuovi giocatori, io faccio le cose come si devono fare, col tempo e le aspettative che ritengo giuste. Quando riporto gli esempi della Lazio, l'Atalanta, il Napoli... Andate a vedere quanto ci hanno messo. E' più facile criticare che fare, qui siete bravi a criticare. Però ci vuole tempo come ho fatto con la Mediacom, quindi abbiate pazienza: le critiche che sono state fatte non mi vanno bene".