Fiorentina, Commisso: "Senza i tre punti a tavolino col Napoli la Juve sarebbe dietro di noi"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a Radio Rai. Queste le sue parole, a partire dalla posizione di Beppe Iachini: "Quando qualcuno fa un buon lavoro bisogna riconoscerlo ed è stato giusto dargli la mia fiducia. Qualcuno dice che devo mandarlo via? Fino a oggi stiamo andando bene, spero che si possa migliorare ma per il momento non ho intenzione di cambiare. Manderò via Iachini quando anche le altre squadre che sono sotto di noi in classifica faranno lo stesso".

AMBIZIONI - "Ognuno ha i propri sogni, non voglio però fare promesse che non posso mantenere. Senza i tre punti fatti con il Napoli a tavolino la Juventus ne avrebbe meno di noi. Non avrei mai potuto pensare di fare così tanto con Mediacom, sono a Firenze da poco ma magari riusciremo a vincere qualche trofeo. Serve tempo".