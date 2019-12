Fiorentina, Commisso sincero: "Fiducia massima a Montella? È una parola grossa"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso commenta così il ko subito dai viola sul campo del Torino. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Abbiamo giocato bene negli ultimi venti minuti, ma non nel primo tempo. Fiducia massima a Montella? Massima fiducia è una parola grossa. Guardiamo giorno per giorno. Parlerò alla squadra quando torneremo a Firenze. Sono arrabbiato con tutti, anche con me stesso. Abbiamo giocato un bruttissimo primo tempo. Mancano tante partite alla fine del campionato. Dobbiamo cercare di fare più punti nella seconda parte della stagione. L'obiettivo non è arrivare in Champions, ma fare meglio dell'anno scorso. Mercato? Dobbiamo parlare tutti insieme e vedere come poter aiutare la squadra".