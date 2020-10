Fiorentina, Commisso smentisce: "Mai parlato con Sarri, avanti con Iachini"

La Fiorentina conferma Giuseppe Iachini. Ad annunciarlo è stato il presidente del club viola, Rocco Commisso: "Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news, ma come ho detto l'altro giorno dovete (voi giornalisti ndr) preoccuparvi di dire e di fare le cose giusto. Questo è importante. Ho ribadito la nostra fiducia a Iachini, dobbiamo andare meglio perché la squadra non mi è piaciuta ma ribadisco che non c'è stato alcun incontro con Sarri".

Cosa vi siete detti con Iachini? "Abbiamo parlato della partita, che non mi è piaciuta. Adesso lui parlerà con la squadra, credo che la squadra sia forte e non si può pareggiare una gara come quella contro lo Spezia. Questa settimana parlerò con i giocatori, dobbiamo restare uniti. Lavoriamo per lo stesso obiettivo, Firenze vuole vedere la squadra".