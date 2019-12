Fiorentina, Commisso strizza l'occhio a Gattuso: "E' calabrese come me, la sua grinta mi piace"

"E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai". E' il pensiero di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, su Gennaro Gattuso, primo indiziato in casa viola qualora dovesse essere esonerato Vincenzo Montella. Uno scenario che al momento, ai microfoni di 'Rai 2', lo stesso patron viola ha però voluto escludere: "Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia".