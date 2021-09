Fiorentina, Commisso tuona su Vlahovic: finita la fase del buonismo

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso dichiara chiusa la fase di "buonismo" nella trattativa per l’allungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Nonostante abbia trattato il centravanti come un figlioccio - si legge - il presidente in cambio ha ottenuto solo risposte vaghe. Sapendo che ogni giorno che passa la posizione di Vlahovic e dei suoi agenti diventa più forte. La pazienza è finita è la Fiorentina dice basta.