Fiorentina contestata al Franchi: viola sconfitti dal Bologna che sogna

La formazione di Thiago Motta porta a casa il derby dell'Appennino, battendo 2-1 la Fiorentina e aggancia all'ottavo posto l'Udinese.

Colpo esterno del Bologna. La formazione di Thiago Motta porta a casa il derby dell'Appennino, battendo 2-1 la Fiorentina e aggancia all'ottavo posto l'Udinese. All’ottavo minuto i rossoblu ripartono molto bene con Zirkzee che si presenta in area e calcia in porta trovando la risposta di Terracciano in corner. La grande occasione però arriva sul corner con un colpo di testa di Schouten salvato da Terracciano, sulla ribattuta c’è Ferguson che salva sulla linea di testa con l’ausilio della traversa. Pairetto però viene richiamato al monitor per un tocco di mano di Barak e assegna la massima punizione per gli emiliani. Dal dischetto si presenta Orsolini che spiazza Terracciano per l’1-0. La risposta è con un colpo di testa di Milenkovic su corner ma Skorupski blocca centralmente. E’ il preludio al gol della Fiorentina con Nico Gonzalez che recupera un pallone allontanato male da Skorupski e calcia in porta trovando la deviazione ravvicinata di Saponara. Quando il ritmo sembra essersi abbassato ecco la grandissima giocata di Saponara che trova una super rovesciata dall’interno dell’area che impatta sulla traversa e rimbalza in campo. La prima frazione di gara si conclude con una conclusione di Jovic alzata sopra la traversa da Skorupski.

La ripresa si apre con il vantaggio del Bologna. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Orsolini, Posch svetta di testa e supera un non impeccabile Terracciano. La squadra di Thiago Motta può colpire in contropiede con una giocata no-look di Orsolini che però non riesce a calciare verso Terracciano. Al 71’ la Fiorentina ha una rossa occasione nata dai piedi di Brekalo, entrato in campo nella ripresa, per Dodò. Il suo cross è per Jovic che colpisce di testa sul fondo ma era in posizione irregolare di partenza. Ancora viola in avanti con Brekalo che prova un cross verso Cabral ma l’attaccante non riesce a raggiungere il pallone.