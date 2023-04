Fiorentina-Cremonese, le formazioni ufficiali: Ikoné torna titolare. Ballardini sceglie Felix

Sono ufficiali le formazioni della seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia dove si affronteranno Fiorentina e Cremonese

© foto di Federico De Luca

Sono ufficiali le formazioni della seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia dove si affronteranno Fiorentina e Cremonese dopo il 2-0 in favore dei viola conquistato all'andata allo Zini. Italiano torna a schierare Ikone dopo l'assenza delle ultime due partite ed esclude sia Quarta che Amrabat perché entrambi in diffida. Ballardini si affida a Felix in avanti con Okereke lasciando fuori Castagnetti in favore di Pickel nel ruolo di centrale. Ecco le formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

Cremonese (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Ghiglione; Quagliata, Pickel, Meite; Galdames; Felix, Okereke. Allenatore: Davide Ballardini