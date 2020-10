Fiorentina delude ancora, rimontata dallo Spezia: finisce 2-2

Finisce 2-2 tra Fiorentina e Spezia al Manuzzi di Cesena, match valido per la quarta giornata di Campionato. Avvio sprint dei viola con due gol segnati in cinque minuti da due difensori. Prima Pezzella al 2' su angolo da sinistra e poi Biraghi al 4' su cross basso di Lirola, hanno permesso alla squadra di Iachini di giocare in sicurezza per quasi tutta la frazione. Al 39' l'errore di Caceres che rimette in gioco Verde lisciando un rinvio e permette agli spezzini di rientrare in partita. Nella ripresa al 75' lo Spezia pareggia con Farias, destro preciso nell'angolino della porta di Dragowski. Nel finale i padroni di casa sfiorano la vittoria con Nzola.